روسيا تعلن نجاح اختبارات لقاح مضاد لكورونا

2020/07/12 | 14:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة "سيتشينوف" في العاصمة الروسية موسكو أن اختبارات لقاح مضاد لكورونا على متطوعين قد استكملت بنجاح.

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