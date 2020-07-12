إقليم كوردستان يحدد سقفاً زمنياً للإصلاح في البيشمركة

2020/07/12 | 14:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني

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