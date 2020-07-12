السليمانية تتعرض لهزة ارضية خفيفة

2020/07/12 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

افاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بتعرض محافظة السليمانية إلى هزة ارضية خفيفة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "هزة ارضية بقوة 3.4 درجة مركزها شرقي كلار بمحافظة السليمانية على الحدود الايرانية العراقية ضربت قبل قليل المنطقة".

واضاف ان "الهزة كانت خفيفة في بعض مناطق السليمانية".

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