تحالف الفتح يصدر بيانا بشأن منع متظاهري رفحاء القادمين من المحافظات للدخول إلى بغداد

2020/07/12 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر تحالف الفتح، اليوم الأحد، بيانًا يستنكر فيه بما أسماه بقمع متظاهري رفحاء القادمين من المحافظات...





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