نيجيرفان بارزاني يوقع مرسوما اقليميا بتعيين ثلاثة مسؤولين امنيين

2020/07/12 | 14:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاحد على امر اقليمي يقضي بتعيين مسؤولين جُدد في ثلاثة منصاب وهي: المديرية العامة للشرطة، ومديرية المرور، ومديرية الجنسية في الاقليم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان انه خلال اجتماع انعقد بحضور وزير الداخلية ريبر احمد، ورئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي الحريري تم توقيع امر اقليمي بتعيين اللواء الشرطة طارق احمد ابراهيم مديرا عاما لشرطة في اقليم كوردستان، واللواء الشرطة عبد القادر عزيز ابرهيم مدير عاما لمرور اقليم كوردستان، واللواء الشرطة هيرش احمد محمد مديرا عام للجنسية في اقليم كوردستان.

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