2020/07/12 | 14:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاحد، ان سلاح الجو الفرنسي يدمر كهفاً لداعش ضمن عمليات ابطال العراق.وذكرت الخلية في بيان تلقته “تقدم” ان “سلاح الجوي الفرنسي ضمن التحالف الدولي، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ ضربة جوية ضمن عملية ابطال العراق بمرحلتها الرابعة”.وأضافت ان “الضربة اسفرت عن تدمير كهف وقتل عنصرين من عصابات داعش …

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