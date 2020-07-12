الدفاع تعلن  لـ”يس عراق” عن نتائج “ابطال العراق”،، ضبط ترسانة هائلة وكردستان تتهم فصائل مسلحة بـ”تصرفات ضد النازحين”

2020/07/12 | 15:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الأحد، النتائج الأولية لليوم الثاني من عملية ’ابطال العراق’ بمرحلتها الرابعة.وقالت الخلية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “قوات الشرطة الاتحادية المشتركة في تنفيذ عملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة وخلال اليوم الثاني وضمن محور واجب القيادة، عثرت على منصة اطلاق للصواريخ ونفق وسلاح قاذفةRBG7، […]

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