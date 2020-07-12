موسم الامتحانات،، التعليم العالي تنشر “تعليمات الغش” والتربية تطلق توزيع بطاقات الامتحان

2020/07/12 | 15:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الاحد، الايعاز للجامعات بتهيئة عمليات تدقيق للأجابات بعد كل أمتحان لكشف تشابه الأجوبة.ودعت الوزارة، عبر بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “الطلبة الى تجنب تشابه في الأجوبة لمنع حدوث حالات تغش، وتؤكد على ان الأمتحان “open book”، ويمكن للطالب ان ينفرد بنفسه مع قربة من المصادر والملازم […]

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