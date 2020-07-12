نيران تأكل مقبرة جماعية لضحايا أيزيديين .. صور

2020/07/12 | 15:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت إدارة ناحية القحطانية جنوبي سنجار، اليوم الأحد، عن إحتراق مقبرة جماعية لضحايا أيزيديين جراء إشتعال النيران بمزارع واحراش في المنطقة.

وقال مدير الناحية جلال دلو لوكالة شفق نيوز، إن "عدة مقابر جماعية في الناحية دمرت، إما بسبب السيول والأمطار أو بسبب الحيوانات السائبة"، مشيراً إلى أن "آخر حادثة هي اإحتراق مقبرة جماعية لضحايا ايزيديين نتيجة اشتعال نيران في مزارع واحراش قريبة منها في حدود الناحية ".

وانتقد جلال دلو، "المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بإهمال المقابر الجماعية وتركها عرضة للتدمير دون معالجتها ونقل الرفاة منها".





وكشف مدير ناحية القحطانية جنوبي سنجار، أن 10 مقابر جماعية من أصل أكثر من 75 مقبرة موجودة في حدود الناحية.

يذكر أن إجتياح "داعش" لمناطق سنجار منتصف عام 2014 ، أدى إلى مقتل واختطاف أكثر من ستة الآف مواطن ايزيدي من قبل التنظيم، وعثرت الجهات المعنية على عشرات المقابر الجماعية في مناطق متفرقة من قضاء سنجار .

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