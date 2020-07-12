نائب: لن ينجح أي اتفاق بين بغداد واربيل دون اقرار قانون النفط

2020/07/12 | 15:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اكد النائب عن دولة القانون كاطع الركابي، الاحد، عدم امكانية تنفذ أي اتفاق بين بغداد واربيل دون تمرير قانون النفط والغاز، مبينا ان القوانين الخلافية عطل المسيرة السياسية في العراق.وقال الركابي في تصريح لـالمعلومة ان “العشرات من القوانين الخلافية بين القوى السياسية والتي عطلت المسيرة السياسية والتنموية في العراق بسبب خلافات الاطراف المتعددة”.[…]

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