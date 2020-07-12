نائب عن ديالى: عمليات “ابطال العراق4” قطعت اهم واخطر ممر تسلل لداعش

2020/07/12 | 15:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، الاحد، أن عملية ابطال العراق العسكرية بمرحلتها الرابعة التي انطلقت امس السبت قطعت اهم واخطر ممر لتسلل داعش الارهابي في المحافظة.وقال الجبوري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” انطلاق عمليات ابطال العراق بنسختها الرابعة في ديالى ولليوم الثاني جاءت بسبب نداءتنا المتكررة للحكومة بخطورة […]

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