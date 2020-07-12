متراجعا عن موقفه الساخر من بايدن.. ترمب يظهر علنا مرتديا كمامة واقية

2020/07/12 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مرتديا كمامة واقية في مكان عام للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا.

ونقلت وسائل إعلام أميركية، صورا تظهر الرئيس ترمب، وهو يرتدي كمامة اثناء زيارة قام بها لمستشفى “والتر ريد” العسكري خارج واشنطن، التقى فيها بجنود مصابين وعاملين في مجال الرعاية الصحية، فيما صرح ترمب عقب الزيارة قائلا انه لم يعارض يوما فكرة ارتداء الأقنعة، لكنه يعتقد ببساطة أنه يوجد وقت ومكان لارتدائها، وهو ما يمثل تراجعا عن موقفه السابق الذي سخر خلاله من خصمه السياسي المرشح الديمقراطي جو بايدن، لإرتدائه كمامة وتشجيعه الاخرين على ذلك.

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