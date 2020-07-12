الصحة النيابية تستبعد تعرض العراق لموجات أشد من كورونا خلال الفترة المقبلة

2020/07/12 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت لجنة الصحة النيابية، انحسار فيروس كورونا نهاية شهر تموز الحالي، مستبعدة تزايد موجات الإصابة خلال الأشهر المقبلة.

وقال عضو اللجنة فالح الزيادي في تصريح إن الدلائل والمعطيات الصحية في العراق تؤكد السيطرة التامة على الوباء رغم تصاعد معدل الإصابات في المحافظات، مؤكدا أن اعتبار كورونا مؤامرة تقودها جهات عالمية أمر غير واقعي في ظل الإصابات الكبيرة التي طالت دول عدة أدت إلى فقدانها السيطرة على الوباء.

وأشار الزيادي إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية استبعدت خروج كورونا عن السيطرة في العراق أو تعرضه لموجات جديدة أشد من معدل الإصابات الحالي، داعيا المسؤولين المعنيين الى عدم اطلاق التصريحات والتأويلات البعيدة عن الدليل العلمي وابعاد القلق والذعر عن المواطنين.

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