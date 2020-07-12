واعظي: لن نتفاوض مع واشنطن حتى في حال فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

2020/07/12 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني، عن موقف بلاده من التفاوض مع الولايات المتحدة، في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئاسة.

وأشار واعظي في تصريح نقلته وكالة الانباء الإيرانية، الى عدم وجود فرق بين ترامب وبايدن، وان بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها مطلع تشرين الثاني المقبل، متهما الإدارة الأمريكية بالسعي لخلق فجوة بين الشعب والمسؤولين في إيران، من خلال ممارسة الضغوط الاقتصادية والحرب النفسية.

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