2020/07/12 | 15:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفارة العراق في بودابست تُسيّر شحنة من المُساعَدات الطبّية مقدمة من رجل أعمال عراقيّ، ورجال اعمال مجريّين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 15:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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