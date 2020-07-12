القوات الجوية الأمريكية تستبدل بعض مقاتلات إف-16 بطائرات مسيرة

2020/07/12 | 15:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تخطط القوات الجوية الأمريكية، منذ عام 2025 ، لاستبدال جزء من مقاتلات الجيل الرابع F-16 Fighting Falcon بطائرات الاستطلاع والهجوم المسيرة.يتم تطويرها كجزء من برنامج Skyborg.وستستبدل طائرات Skyborg اعتبارًا من عام 2030 طائرات استطلاع والطائرات القديمة MQ-9 Reaper ، وفقًا لموقع Aviation Week & Space Technology.وتحدث البنتاغون أيضًا عن مزايا […]

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