2020/07/12 | 15:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى جبار علك: العراق سيشارك في البطولة التي تقام بمنتصف ايلول المقبل بستة وعشرون لاعبا الى جانب ٩٤ دولة مشاركة

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