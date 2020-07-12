2020/07/12 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر “تقدم”، وثائق حصلت عليها، تتضمن مطالبة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، برفع دعوى قضائية ضد كلا من باسمة الساعدي التي كانت عضو في مجلس النواب في الدورة الثانية ونيازي معمار اوغلو الذي كان عضو في مجلس النواب في الدورة الثالثة وعبد القهار السامرائي لانتحالهم صفة نائب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



الكعبي يطالب برفع دعوى ضد 3 شخصيات لانتحالهم صفة نائب وكالة تقدم الاخبارية.

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