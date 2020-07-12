استئناف الدوري السلوي الممتاز في العراق مطلع ايلول المقبل

2020/07/12 | 15:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة، مطلع شهر ايلول المقبل موعداً لاستئناف الدوري الممتاز، فيما حدد الأول من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد.وذكر الاتحاد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الاتحاد العراقي لكرة السلة، عقد اجتماعاً وذلك يوم السبت المصادف 2020/7/11 اون لاين عن طريق الهاتف”.وأضاف ان “الاتحاد قرر استئناف […]

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