الفرقة المدرعة التاسعة تحدد موعد توزيع القطعات الأمنية في ديالى

2020/07/12 | 15:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد الفرقة المدرعة التاسعة اللواء الركن وليد خليفة مجيد، اليوم الأحد، أنه سيتم بعد الانتهاء من عملية أبطال العراق توزيع القطاعات الأمنية بصورة صحيحة لسد الثغرات الموجودة.

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