رغم من الموت المحقق لكورونا،، 6 أسباب لرفض ارتداء الكمامات

2020/07/12 | 15:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قبل عدة أشهر فرضت الكثير من دول العالم الإغلاق التام للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن معظم الدول قامت مؤخرًا بتخفيف قيود الإغلاق، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد، الذي تأثر كثيرًا بسبب إجراءات الإغلاق، وقد وضعت الدول شروطًا لتخفيف إجراءات الإغلاق وعودة النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء […]

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