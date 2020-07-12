2020/07/12 | 15:43 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
وقع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد، على أمر يقضي بتعيين مسؤولين جُدد في ثلاثة مناصب رفيعة.
وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كردستان، تلقته /المعلومة/ انه “خلال اجتماع انعقد بحضور وزير الداخلية ريبر احمد، ورئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي الحريري تم توقيع امر اقليمي بتعيين اللواء الشرطة طارق احمد ابراهيم مديرا عاما […]
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وقع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد، على أمر يقضي بتعيين مسؤولين جُدد في ثلاثة مناصب رفيعة.
وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كردستان، تلقته /المعلومة/ انه “خلال اجتماع انعقد بحضور وزير الداخلية ريبر احمد، ورئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي الحريري تم توقيع امر اقليمي بتعيين اللواء الشرطة طارق احمد ابراهيم مديرا عاما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان .. تغيير 3 مناصب أمنية رفيعة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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