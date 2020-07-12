كردستان .. تغيير 3 مناصب أمنية رفيعة

2020/07/12 | 15:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..وقع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد، على أمر يقضي بتعيين مسؤولين جُدد في ثلاثة مناصب رفيعة.وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كردستان، تلقته /المعلومة/ انه “خلال اجتماع انعقد بحضور وزير الداخلية ريبر احمد، ورئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي الحريري تم توقيع امر اقليمي بتعيين اللواء الشرطة طارق احمد ابراهيم مديرا عاما […]

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