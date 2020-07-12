التحالف الدولي يشارك بضربة جوية ضمن عمليات ابطال العراق

2020/07/12 | 15:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفذت قوات التحالف الدولي، اليوم الاحد، ضربة جوية ضمن عمليات ابطال العراق.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن "سلاح الجوي الفرنسي ضمن التحالف الدولي، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، ينفذ ضربة جوية ضمن عملية ابطال العراق بمرحلتها الرابعة".واضاف ان "العملية اسفرت عن تدمير كهف وقتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية، ضمن قاطع المسؤولية في هذه العملية".

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