بالصور ..ادارة مرقد الشهيد الحكيم تعلن تحويله الى مستشفى للمصابين بكورونا

2020/07/12 | 15:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف

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