رحلة “الرفحاويون” من أطراف بغداد الى الخضراء بلا تعاطف شعبي،، شخصيات ومناصب ثقيلة تلعب دور “الظهر السياسي”

2020/07/12 | 15:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعت تطورات الاحداث التي رافقت تظاهرات محتجي رفحاء على إيقاف رواتبهم خلال ساعات النهار الاولى من، اليوم الاحد، الى تدخل سياسي وازن من أجل “تهدئة سياسية” محسوبة التوقيت بين الحكومة والمتحجين، بعد شمولهم بقانون العدالة الاجتماعية الذي ينص على عدم الجمع بين راتبين وانهاء الرواتب الممنوحة لكل فرد من الاسرة الرفحاوية والاكتفاء […]

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