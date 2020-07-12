بالوثيقة.. البرلمان يتهم عبد القهار السامرائي بانتحال صفة نائب ويوجه بمقاضاته

2020/07/12 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجهت هيأة رئاسة البرلمان، اليوم الأحد (12 تموز 2020)، بمقاضاة النائب السابق عبد القهار السامرائي، متهمة إياه بانتحال صفة نائب في البرلمان.

وبحسب وثيقة صادرة عن النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، فقد وجهت رئاسة البرلمان :"الدائرة القانونية بإقامة دعوى قضائية بحق المدعو عبد القهار مهدي السامرائي، لانتحاله صفة عضو مجلس النواب، والذي كان عضوا في الدورة الثالثة".

وتبين الوثيقة، أن "الكعبي وجه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق عبد القهار مهدي السامرائي، لما يمثله انتحال صفة عضو في مجلس النواب من مخالفة يجرمها القانون".

وأظهرت وثيقة أخرى، حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، توجيه عبد القهار السامرائي كتاباً بصفة نائب، إلى مكتب محافظ صلاح الدين.

وتبين الوثيقة، أن "السامرائي خاطب محافظ صلاح الدين بصفته عضو في مجلس النواب في وثيقة تضمنت: الحاقا بالمراسلات السابقة من جهة المعنية ومنها ديوان محافظة صلاح الدين والمتضمنة أهمية تنفيذ قانون رقم 5 لسنة 2018 (سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، نؤكد على ما ورد سابقا آملين تفضلكم بالمباشرة بتنفيذ قرارات القانون وفق صلاحيات المحافظة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وجه حسن الكعبي، بمحاسبة عضوين سابقين بمجلس النواب انتحلا صفة نائبين حاليين في البرلمان.

وتضمنت وثيقة صادرة عن الكعبي، أنه "نظراً لانتحال صفة عضو مجلس النواب من قبل، باسمة الساعدي، التي كانت عضواً في مجلس النواب بالدورة الثانية، ونيازي معمار اوغلو الذي كان عضوا في البرلمان بالدورة الثالثة، ولما يمثله من انتحال صفة عضو مجلس النواب من مخالفة يجرمها القانون، يتم توجيه الدائرة القانونية بإقامة دعوى قضائية بحقهما واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بصدد ذلك".

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