“يكلف الدولة مليار دولار سنويا”.. عضو بالفتح يطالب بحل البرلمان بشكل عاجل

2020/07/12 | 15:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..طالب عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الأحد، بحل مجلس النواب العراقي، معتبرا أنه لم ينتج اي شيء للشارع العراقي .وقال البطيخ لــ /المعلومة/ إن “كثر من مليار دولار سنويا يذهب رواتب وحمايات لأعضاء مجلس النواب دون وجود اي انتاج نيابي ينعكس ايجابا على الشارع العراقي”، مشيرا الى أن “المواطن أصبح بين هفوات […]

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