وسط إجراءات أمنیة.. خروج جميع

2020/07/12 | 15:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في السليمانية، اليوم الأحد، بإرجاع "الدراویش" الذین دخلوا المحافظة عبر منفذ باشماخ الحدودي للمشاركة بعزاء الشيخ محمد الكسنزاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "لقد تم الیوم ارجاع الدراویش الذین دخلوا اقلیم کوردستان عن طریق معبر باشماخ الحدودې لمشارکة دفن و عزاء الشیخ محمد الكسنزانې"، موضحا أن عودتهم "تمت تحت اجراءات أمنیة مشددة".

وأوضح المصدر، أنه "تم نقل جميع الدراویش الذین دخلوا اراضې الاقلیم عن طریق معبر باشماخ الحدودې"، لافتا الى أنه "جرى تأمین اکثر من 25 باصاً لنقلهم بثلاث مراحل".

واشار إلى أن "الدراویش کان عددهم اکثر من 2000 درویش ومرید للطریقة القادریة الكسنزانية".

وقررت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس الماضي، إغلاق معبر باشماخ الحدودي مع إيران، وذلك بعد وقت قصير من اقتحام مئات من الدروايش المعبر عنوة وقتل عناصر بالأمن الإيراني لحضور مراسم دفن الشيخ محمد عبدالكريم زعيم الطريقة الكسنزانية.

وتوفي رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني الحسيني في الرابع من تموز الجاري، عن عمر ناهز 82 عاما؛ واقيمت مراسم دفنه في السليمانية.

وسبق أن ابلغ اللواء مریوان کمال المشرف على معبر باشماخ الحدودي وكالة شفق نیوز، إن هؤلاء الشیوخ والدراویش‌ لم یخضعوا للفحوصات الخاصة بفیروس کورونا.

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