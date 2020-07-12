أرقام جديدة.. تعرف على حالات الشفاء من فيروس كورونا في العالم

2020/07/12 | 15:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تجاوز عدد حالات الشفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 7 ملايين حالة شفاء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.ووفقا لبيانات الجامعة، اليوم الأحد بلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد 19 في العالم 7.005.452، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 565.178، بينما بلغ عدد حالات الإصابة في العالم بالفيروس 12.720.028.[…]

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