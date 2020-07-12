 كيان الاحتلال يسجل اكثر من الف اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/12 | 16:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفعت إصابات فيروس كورونا في كيان الاحتلال يوم الأحد بواقع 1147 إصابة جديدة؛ ليصل العدد التراكمي النشط للإصابات إلى 18,703.وذكرت ما تسمى وزارة الصحة الإسرائيلية، ، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 355 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين التراكمي منذ انتشار الفيروس إلى أكثر من 37 ألفًا، تعافى منهم 19,010 حالات.ووصفت الوزارة […]

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