2020/07/12 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أفاد مصدر طبي في كربلاء، الاحد، باصابة مدير مديرية حماية المرقدين الشريفين بفيروس كورونا.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “مختبرات الصحة العامة اكدت اصابة مدير مديرية حماية المرقدين الشريفين العميد انور النصراوي بفيروس كورونا هذا اليوم”.وأضاف أن “النصراوي يتمتع بصحة جيدة وحالة مستقرة، الامر الذي جعله يباشر البروتوكول العلاجي الخاص بكورونا في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. إصابة مسؤول كبير في المرقدين الشريفين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. إصابة مسؤول كبير في المرقدين الشريفين بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).