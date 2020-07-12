تغيير 3 مناصب أمنية رفيعة في اقليم كردستان

2020/07/12 | 16:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وقع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد على أمر اقليمي يقضي بتعيين مسؤولين جُدد في ثلاثة مناصب رفيعة.

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