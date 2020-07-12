مركز مراقبة الإنترنت يدعو مجلس النواب لانقاذ المواطن العراقي من جشع شركات الاتصالات

2020/07/12 | 16:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]طالب مركز مراقبة الإنترنت، الأحد، مجلس النواب بالتدخل السريع في ايقاف تجديد رخصة شركات الاتصالات، مبينا ان هذه الشركات تتعدى على حقوق المواطنين الذين يعانون سوء خدمة الاتصال والانترنت.

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