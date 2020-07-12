كردستان تتهم

2020/07/12 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل اتهمت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد ، "ميليشيات وفصائل مسلحة" بعرقلة عودة النازحين إلى المناطق المتنازع عليها بين حكومتي المركز والأقليم، فيما كشفت عن امتلاك تلك الفصائل سجونا سرية في بعض تلك المناطق ومنها سهل نينوى شرق الموصل.وأعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان ديندار زيباري عن رصد تصرفات غير مسؤولة لفصائل مسلحة تحول دون عودة النازحين الى اماكنهم في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.وقال زيباري في بيان: أن “تصرفات المجاميع المسلحة ووجود الخلايا النائمة لتنظيم (لداعش) تسببت في عدم استقرار المناطق المتنازع عليها”.وأضاف ان “تلك المناطق وبالاخص سهل نينوى تعاني من وجود سجون سرية والاستلاء على اراضي المواطنين وحرق منازلهم وممتلكاتهم من الذين نزحوا الى الاقليم”.وتابع المسؤول الحكومي: أن “حكومة اقليم كردستان مع تقديم كل التسهيلات لعودة النازحين واعمار المنطقة ولكن التصرفات غير المسؤولة لهذه المجاميع المسلحة الدخلية تحول دون عودتهم”.

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