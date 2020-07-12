2020/07/12 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق ..التربية تربط ممثليتها في اربيل بالانبار بدلا من نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق ..التربية تربط ممثليتها في اربيل بالانبار بدلا من نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).