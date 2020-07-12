نائب: النجف تجهز بـ8 ساعات فقط من الطاقة الكهربائية

2020/07/12 | 16:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل جابر، الأحد، أن المحافظة تجهز بـ8 ساعات متقطعة من التيار الكهربائي خلال 24 ساعة.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الأعذار التي قدمتها وزارة الكهرباء بعدم وجود صيانة للمحولات ومحطات التوليد بسبب اصابة موظفيها بفيروس كورونا يعد تهربا من المسؤولية”، لافتا إلى إن “محافظة […]

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