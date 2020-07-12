2020/07/12 | 16:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. محتجون يقتحمون مبنى كهرباء الديوانية للمطالبة بإقالة مديرها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. محتجون يقتحمون مبنى كهرباء الديوانية للمطالبة بإقالة مديرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).