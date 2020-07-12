مدير صحة الكرخ ينتقد تأخر صرف رواتب الكوادر الطبية

2020/07/12 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الاحد، تأخر صرف رواتب الكوادر الطبية، مشيرا الى ان اكثر من ٨٧٠ منتسباً اصيبوا بفايروس كورونا.وقال الحجامي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “جنود (الجيش الابيض) المنهك يقفون مطالبين بصرف رواتبهم التي لم تصرف لغاية اليوم، علما ان يوم الثلاثاء سيكون عطلة رسمية و …

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