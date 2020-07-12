لهذا السبب عليك تناول المشروبات الدافئة في الطقس الحار

2020/07/12 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..الحرارة اختبار صعب للجسم، فكثير من الناس يتناولون المشروبات الباردة، في محاولة لتحسين شعورهم، إلأ أن المتخصص في الكيمياء النباتية إيغور سوكولسكي، كشف ما هو الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون.وأشار الخبير إلى أن سكان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لا يفضلون المشروبات الدافئة في الطقس الحار، على سبيل المثال، الشاي من دون أسباب.[…]

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