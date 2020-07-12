الكعبي يطالب برفع دعوى قضائية ضد 3 نواب سابقين بتهمة انتحال صفة نواب حاليين

2020/07/12 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاطب نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأمين العام للمجلس بشأن توجيه الدائرة القانونية بالبرلمان، لرفع دعوى ضد نواب سابقين لإنتحالهم صفة نواب حاليين.

وطالب الكعبي من خلال وثيقتين، برفع دعوى قضائية ضد النائب السابق عبد القهار السامرائي، لانتحاله صفة نائب في البرلمان الحالي، ودعوى ضد النائب الأسبق باسمة الساعدي، التي كانت عضوة في مجلس النواب في دورته الثانية، والنائب السابق نيازي معمار أوغلو، الذي كان عضو في مجلس النواب في الدورة الثالثة للتهمة ذاتها، لما يمثله ذلك من مخالفة يجرمها القانون.

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