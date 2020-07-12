العراق على موعد مع حالة مناخية شديدة الحرارة بعد منتصف الشهر الحالي

2020/07/12 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد العراق للدخول في حالة مناخية شديدة الحرارة يطلق عليها جمرة القيظ، وذلك بعد منتصف شهر تموز الحالي وهي عبارة عن ارتفاع متصاعد غير مسبوق بدرجات الحرارة يرافقه سكون بالرياح السطحية.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية، ان العراق على اعتاب انتهاء ما يسمى برياح البوارح في منتصف الشهر الحالي، وبعدها الدخول في جمرة القيظ، مرجحا ان تتجاوز درجات الحرارة الخمسين مئوية في عموم العراق، وارجع المتنبئ الجوي سبب ارتفاع درجات الحرارة في العراق الى زيادة المحروقات النفطية وما يقابله من تجريف الاراضي الزراعية.

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