2020/07/12 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- انتقد مدير عام صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي، اليوم الاحد، تأخر صرف رواتب منتسبي وزارة الصحة الذين وصفهم بـ”الجنود المنهكين”.وقال الحجامي في منشور له على “فيسبوك”، خاطب فيه وزير المالية علي علاوي واطلعت عليه وكالة “المركز الخبري الوطني”، إن “جنود (الجيش الابيض) المنهك يقفون مطالبين بصرف رواتبهم التي لم تصرف لغاية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصفهم بـ”الجنود المنهكين” ..مدير صحة الكرخ ينتقد تاخر صرف رواتب منتسبي الوزارة المركز الخبري الوطني.

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