الصحة تعلن تسجيل 2312 اصابة و95 حالة وفاة بـ كورونا في العراق خلال 24 ساعة

2020/07/12 | 16:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم فحص ( 11154) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 682632 ) – سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1645) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 206 بغداد / الكرخ 213 مدينة الطب 11 …

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