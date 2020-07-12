الصحة العراقية تسجل 95 حالة وفاة وانخفاضاً جديداً بعدد الاصابات بفيروس كورونا


الصحة العراقية تسجل 95 حالة وفاة وانخفاضاً جديداً بعدد الاصابات بفيروس كورونا
2020/07/12 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص ( 11154) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 682632 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 1645) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   206بغداد / الكرخ     213مدينة الطب        11النجف الأشرف    148السليمانية            38 أربيل                 36دهوك                 9                 كربلاء             143كركوك              70ديالى                90واسط                 45            البصرة             212ميسان              100بابل                   100الديوانية              61ذي قار               110المثنى               44نينوى               9

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  :  2312  حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   393بغداد الكرخ     167   مدينة الطب      185     النجف           188 السليمانية       155         أربيل           104 دهوك          5                  كربلاء        119 كركوك       86   ديالى          51 واسط         134 البصرة       164ميسان          23 بابل           200 الديوانية       84   ذي قار        144الأنبار          13المثنى          29نينوى          13 صلاح الدين      55      

- الوفيات  95     حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     20بغداد الكرخ        9النجف           3السليمانية        6اربيل            1                     كربلاء          3كركوك         5 ديالى            1 واسط           4البصرة         13ميسان         3بابل           3الديوانية       7 ذي قار        14             صلاح الدين    3  

مجموع الشفاء  :  44724مجموع الأصابات : 77506الراقدين الكلي:      29632الراقدين في العناية المركزة:  420مجموع الوفيات:   3150

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأحد   12   تموز 2020

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