الصحة العراقية تسجل 95 حالة وفاة وانخفاضاً جديداً بعدد الاصابات بفيروس كورونا

2020/07/12 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص ( 11154) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 682632 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1645) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 206بغداد / الكرخ 213مدينة الطب 11النجف الأشرف 148السليمانية 38 أربيل 36دهوك 9 كربلاء 143كركوك 70ديالى 90واسط 45 البصرة 212ميسان 100بابل 100الديوانية 61ذي قار 110المثنى 44نينوى 9

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2312 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 393بغداد الكرخ 167 مدينة الطب 185 النجف 188 السليمانية 155 أربيل 104 دهوك 5 كربلاء 119 كركوك 86 ديالى 51 واسط 134 البصرة 164ميسان 23 بابل 200 الديوانية 84 ذي قار 144الأنبار 13المثنى 29نينوى 13 صلاح الدين 55

- الوفيات 95 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 20بغداد الكرخ 9النجف 3السليمانية 6اربيل 1 كربلاء 3كركوك 5 ديالى 1 واسط 4البصرة 13ميسان 3بابل 3الديوانية 7 ذي قار 14 صلاح الدين 3

مجموع الشفاء : 44724مجموع الأصابات : 77506الراقدين الكلي: 29632الراقدين في العناية المركزة: 420مجموع الوفيات: 3150

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأحد 12 تموز 2020

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