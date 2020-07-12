السوداني يكشف: تمديد عقود شركات النقال شهد هذه الخروقات غير المسبوقة ومنح ترخيص خدمة 4G كان المجان

2020/07/12 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، والنائب الحالي محمد شياع السوداني، الاحد (12 تموز 2020)،...





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