الأمن النيابية تحذر من خطر استمرار تهريب المخدرات لديالى وتطالب بعملية عسكرية كبيرة

2020/07/12 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الأحد، بأن تهريب المخدرات عبر محافظة ديالى لم يتوقف.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "محافظة ديالى تحولت إلى معبر لدخول المخدرات الى العمق العراقي بعد 2003 وبذات تظهر خلايا وشبكات إجرامية خطيرة تروّج وتبيع مختلف الأنواع وتحولت إلى تجارة سوداء تستهدف شبابنا في كل المناطق".

وأضاف العزاوي، أن "مكافحة المخدرات في شرطة ديالى لعبت في الأشهر الأخيرة دورا فعالا ونجحت في الإطاحة بتجار كبار بالإضافة إلى العشرات من المروجين ومتعاطي هذه السموم الفتاكة" مؤكدا بأن "عمليات القبض عليهم أسهمت في تقليل انشطة المخدرات لكن تسللها لايزال موجود، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك خطة شاملة لإنهاء السموم البيضاء في ديالى من خلال عملية واسعة مبنية على معلومات دقيقة تنهي هذا الخطر للابد".

واشار العزاوي إلى أن "الحرب على المخدرات لا تقل أهمية عن الحرب على الإرهاب فكليهما خطر على المجتمع ويمثل نزيف دائم للطاقات والأرواح، مبينا ان المخدرات يجب ان يتعامل معها بحزم شديد وأن يتم تشديد العقوبات القانونية لأنها افة اذا انتشرت سيكون شبابنا في خطر حقيقي".

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بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني، الاحد، بمقتل منتسب في الحشد وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة شمال المقدادية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "احد افراد الحشد الشعبي قتل واصيب اخر بانفجار عبوة ناسفة على دورية راجلة في بساتين شمال قض

بغداد اليوم-متابعة

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية في المنافذ الحدودية ستقطع الطريق على الفاسدين، مبينا أن من بين القرارات هو حماية العاملين في المنافذ من التأثيرات الجانبية والابتزاز.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء

بغداد الييوم- بغداد

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الاحد، عن نتائج جديدة حققتها عملية ابطال العراق المرحلة الرابعة في محافظة ديالى.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عملبة ابطال العراق المرحلة الرابعة، تمك

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