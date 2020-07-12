حراك يستهدف برلمانيين سابقين ينتحلون صفة “نائب” من بينهم “المرأة الحديدية”.. ما طبيعة النشاطات التي مارسوها باستخدام الصفة؟

2020/07/12 | 16:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في مخاطبة غريبة، وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، طلبًا إلى الامين العام لمجلس النواب برفع دعوة قضائية ضد 3 نواب سابقين، لانتحالهم صفة “نائب”، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن طبيعة النشاطات التي مارسوها باستخدام هذه الصفة، والتي لم يذكرها كتاب الكعبي.واظهرت وثائق اطلعت عليها “يس عراق”، مخاطبة النائب […]

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