ألمانيا تتعهد بالعمل على رفع العراق من قائمة أوروبية سوداء

2020/07/12 | 16:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأحد، بالعمل على رفع اسم العراق من قائمة أوروبية سوداء بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب....

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