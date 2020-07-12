المالكي يدعو الكاظمي إلى الجلوس مع

2020/07/12 | 16:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الجلوس مع "محتجزي رفحاء" لإيجاد حل لملفهم....

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