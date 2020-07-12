2020/07/12 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن تماثل 1645 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا موزعة كالآتي: بغداد / الرصافة 206 بغداد / الكرخ 213 مدينة الطب 11 النجف الأشرف 148 السليمانية 38 أربيل 36 دهوك 9 كربلاء 143 كركوك 70 ديالى 90 واسط 45 البصرة 212 ميسان 100 بابل 100 الديوانية 61 ذي قار 110 المثنى 44 نينوى 9هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن تماثل 1645 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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